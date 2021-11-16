У Раді оголосили про створення об’єднання «Розумна політика», один депутат відкликав підпис

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко на засіданні парламенту 16 листопада оголосив про створення міжфракційного депутатського об’єднання «Розумна політика», головою якого обрано народного депутата Дмитра Разумкова.

При цьому, за словами Корнієнка, один із депутатів, член фракції «ВО «Батьківщина» Володимир Кабаченко передумав бути в об’єднанні і відкликав свій підпис.

Разумков 8 листопада оголосив про створення у Раді свого об’єднання «Розумна політика», що складається з 25 депутатів. Більшість із них – представники «Слуги народу».

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Верховна Рада 7 жовтня ухвалила рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. За це рішення проголосували 284 народні депутати, переважно з владної фракції «Слуга народу» (215 голосів «за»).

Також відставку спікера підтримали фракції «Батьківщина» (20 голосів), групи «За майбутнє» (19), «Довіра» (18), частина фракції «Голос» (6) та шестеро позафракційних депутатів.

Разумков під час обрання на посаду голови Верховної Ради оголосив про вихід із фракції «Слуга народу».