Зеленський прострочив підписання закону про воєнних злочинців уже на 5 місяців

22 листопада минає рівно п'ять місяців від моменту, коли президент Володимир Зеленський мав підписати або ветувати ухвалений Верховною Радою законопроєкт про воєнних злочинців. Офіс президента так і не відповів на запит Радіо Свобода, надісланий же у вересні, про те, чому документ «зник» після голосування у парламенті.

20 травня Верховна Рада ухвалила проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права» (так званий закон «про воєнних злочинців). Він вносить до восьмої статті кримінального кодексу України злочини, щодо яких діє універсальна юрисдикція – це злочини агресії, геноциду, злочини проти людяності та військові злочини. Універсальна – означає така, яка не пов'язана з місцем скоєння злочину, громадянством, постійним місцем проживання підозрюваного чи потерпілого. Також скасовується термін давності щодо цієї категорії злочинів.

Україна йшла до прийняття цього закону 7 років: на його важливості постійно наголошували правозахисники, а востаннє – й голова парламентського комітету з правоохоронної діяльності Денис Монастирський, який тепер очолює МВС:

«Законопроект став поворотним моментом для того, щоб потерпілі, які звертаються до правоохоронних органів України та приїжджають з окупованих територій, отримали та реалізували право на справедливий суд. Наприклад, приїжджає зі сходу людина, яку катували, звертається до правоохоронних органів із заявою, а вони поки що певним чином обмежені у можливості розслідувати та притягати до відповідальності», – заявляв Монастирський перед голосуванням у травні 2021 року.

Законопроєкт перебуває «на підписі в президента» з 7 червня. Відповідно до статті 94 Конституції, президент повинен у п'ятнадцятиденний термін або підписати його, або повернути на розгляд до парламенту, супроводживши мотивованими зауваженнями. Цей термін сплив 22 червня.

У жовтні Радіо Донбас.Реалії опитало трьох депутатів-членів фракції «Слуга народу» і комітетів, через які проходив законопроект, чи відомо їм, що відбувається. Проте, вони не надали жодної інформацїі. І лише голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури комітету з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов відповів журналісту, що з'ясує, в чому річ.

«Хочу це з’ясувати. Можливо, там є якісь недоліки, про які ми не знали, і зараз вони спливли. Тому наразі некоректно давати коментар, бо я не знаю повної картини, чому це відбувається. Я з’ясую, це однозначно – і ми визначимося. Цей закон, наскільки мені відомо, потрібен, він довго обговорювався. Можливо, є якісь недоліки», – відповів Неклюдов. Це було пітора місяці тому.

Розробку і ухвалення закону підтримували «Центр громадянських свобод», Харківська правозахисна група, Гельсінська спілка з прав людини, Центр політико-правових реформ, ГО «Блакитний птах», яка працює з родичами тих, хто нині в полоні.

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