Корнієнко розповів, чому не відмовився від охорони після призначення першим заступником голови ВР

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів, що з призначенням на нову посаду отримав державну охорону, від якої поки не відмовлявся. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Перший заступник входить до переліку охоронюваних осіб. Від цього можна відмовлятися і колеги з інших скликань відмовлялися, я поки що вирішив не відмовлятися. В мене є свої причини», – сказав він.

На уточнення, чи йдеться про побоювання за власне життя, Корнієнко вказав, що має двох неповнолітніх дітей:

«За своє життя не дуже боюся, в мене двоє малих дітей, не хотів би, щоб якісь проблеми навколо цього були».

За словами першого заступника парламенту, призначення також означало підвищення зарплати «можливо, на пару тисяч гривень».

Верховна Рада України обрала представника фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка першим заступником голови парламенту 19 жовтня. У листопаді Корнієнко склав повноваження голови партії «Слуга народу».