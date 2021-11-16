Депутата Дмитрука виключили з фракції «Слуга народу»

Народного депутата Артема Дмитрука виключили з фракції «Слуга народу».

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко на засіданні 16 листопада оголосив про виключення Дмитрука, згідно з рішенням фракції.

Напередодні про те, що фракція «Слуга народу» у Верховній Раді вирішила розпочати процедуру виключення народного депутата Артема Дмитрука зі свого складу, повідомила спікерка фракції Юлія Палійчук.

Вона також додала про рішення ініціювати виключення Дмитрука зі складу комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Також, за словами Палійчук, «слуги» вирішили ініціювати виключення Людмили Буймістер зі парламентського комітету з економічного розвитку як обраної від «Слуги народу», але згодом виключеної з фракції.

Раніше від колишнього спікера Дмитра Разумкова стало відомо, що Артем Дмитрук і Людмила Буймістер увійдуть в парламенті в його міжфракційне об’єднання «Розумна політика». Разумков казав, що членами його МФО стануть 25 колег, «яких важко було зламати Офісу президента під час голосування за мою відставку».