«Слуга народу» ініціювала виключення депутата Дмитрука зі складу фракції

Фракція «Слуга народу» у Верховній Раді вирішила розпочати процедуру виключення народного депутата Артема Дмитрука зі свого складу, повідомила спікерка фракції Юлія Палійчук у Telegram.

«На засіданні фракції «Слуга народу» прийнято рішення ініціювати процедуру виключення Артема Дмитрука зі свого складу», – написала Палійчук.

Вона також додала про рішення ініціювати виключення Дмитрука зі складу комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Також, за словами Палійчук, «слуги» вирішили ініціювати виключення Людмили Буймістер зі парламентського комітету з економічного розвитку як обраної від «Слуги народу», але згодом виключеної з фракції.

Раніше від Дмитра Разумкова стало відомо, що Артем Дмитрук і Людмила Буймістер увійдуть в парламенті в його міжфракційне об’єднання «Розумна політика», яке ініціював ексголова Верховної Ради. Разумков казав, що членами його МФО стануть 25 колег, «яких важко було зламати Офісу президента під час голосування за мою відставку».