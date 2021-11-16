Народний депутат від «Слуги народу» потрапив у ДТП – речниця фракції

Ще один народний депутат від «Слуги народу» Олексій Ковальов потрапив у дорожньо-транспортну аварію, повідомляє речниця фракції Юлія Палійчук 16 листопада.

За повідомленням, аварія за участі сталася вранці 15 листопада на трасі Київ-Одеса.

«Інцидент трапився в місці розвороту зустрічного транспорту. Народний депутат рухався по головній дорозі і мав перевагу в русі, але не виключає, що міг допустити порушення правил дорожнього руху, за що готовий понести відповідальність. На місце були викликані представники правоохоронних органів, які провели усі необхідні процесуальні дії», – повідомляє Палійчук.

Читайте також: «Там всі живі, це – найголовніше» – Зеленський про ДТП за участю «слуги народу» Трухіна

Як зазначає речниця фракції, Ковальов отримав незначні травми, з якими звернувся до Білоцерківської лікарні. Крім того, він добровільно здав аналізи, які підтвердили відсутність алкоголю чи наркотичних речовин у його крові.

«На даний час конфлікт між водіями відсутній, обидві сторони ДТП не мають претензій одна до одної», – стверджує вона.

У поліції Київської області повідомили, що справою займається Державне бюро розслідувань.

Олексій Ковальов був 42-м у виборчому списку «Слуги народу».