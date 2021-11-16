Народний депутат від «Слуги народу» потрапив у ДТП – речниця фракції

Ще один народний депутат від «Слуги народу» Олексій Ковальов потрапив у дорожньо-транспортну аварію, повідомляє речниця фракції Юлія Палійчук 16 листопада.
За повідомленням, аварія за участі сталася вранці 15 листопада на трасі Київ-Одеса.
«Інцидент трапився в місці розвороту зустрічного транспорту. Народний депутат рухався по головній дорозі і мав перевагу в русі, але не виключає, що міг допустити порушення правил дорожнього руху, за що готовий понести відповідальність. На місце були викликані представники правоохоронних органів, які провели усі необхідні процесуальні дії», – повідомляє Палійчук.
Читайте також: «Там всі живі, це – найголовніше» – Зеленський про ДТП за участю «слуги народу» Трухіна
Як зазначає речниця фракції, Ковальов отримав незначні травми, з якими звернувся до Білоцерківської лікарні. Крім того, він добровільно здав аналізи, які підтвердили відсутність алкоголю чи наркотичних речовин у його крові.
«На даний час конфлікт між водіями відсутній, обидві сторони ДТП не мають претензій одна до одної», – стверджує вона.
У поліції Київської області повідомили, що справою займається Державне бюро розслідувань.
Олексій Ковальов був 42-м у виборчому списку «Слуги народу».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ