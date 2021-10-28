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Суд узяв під варту 16-річного учасника смертельної ДТП у Харкові

Поліція 26 жовтня затримала 16-річного водія автомобіля марки Infiniti, який на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив ДТП

Суд взяв під варту без права на заставу 16-річного Миколу Харківського, який був учасником дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками. Про це йшлося на засіданні суду в Харкові.

Термін дії запобіжного заходу – 60 діб.

Сторона захисту клопотала про цілодобовий домашній арешт учасника ДТП.

Микола Харківський відмовляється свідчити. У судовому засіданні він вибачився перед родиною загиблого та постраждалими.

Поліція 26 жовтня затримала 16-річного водія автомобіля марки Infiniti, який на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив ДТП. Аварія сталася близько 20:40 на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської у Харкві. Водій на високій швидкості перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Chevrolet Aveo. Унаслідок ДТП загинув 58-річний водій, а двоє юнаків 19 років і 16-річна дівчина, які перебували в салоні разом із Миколою Харківським, зазнали травм.

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