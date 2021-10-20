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ДТП на автодорозі Київ-Одеса: загинули троє людей

ДТП сталася близько 5-ї години ранку 20 жовтня

Неподалік селища Любашівка на Одещині на 313-му кілометрі автодороги Київ – Одеса в ДТП за участю двох вантажних і трьох легкових автомобілів загинули троє людей, повідомили в патрульній поліції України.

Крім того, є постраждалі, наразі їм надають допомогу. Скільки саме людей постраждали, в поліції не уточнюють.

ДТП сталася близько 5-ї години ранку 20 жовтня.

«До уваги водіїв: на 313 кілометрі автодороги Київ – Одеса через ДТП обмежено рух транспорту… Обставини події встановлюються. Просимо водіїв бути обережними, утриматися від поїздок у вказаному напрямку або обрати альтернативний шлях. Наразі у напрямку Одеси рух ускладнений, об’їзд здійснюється Старокиївською трасою», – йдеться в повідомленні.

Раніше цього місяця у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що понад 200 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху встановлені на дорогах України.

У вересні МВС повідомляло, що за рік роботи системи автоматичної фіксації було складено понад 1,7 мільйона постанов, сплачено штрафів на більше ніж 259,5 мільйонів гривень.

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