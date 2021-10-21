На Київщині в ДТП потрапив автобус з громадянами Білорусі

У Київській області сьогодні вдень сталася ДТП, внаслідок якої постраждали громадяни Білорусі. Про це повідомили у поліції.

«Сьогодні, близько 15 години, до чергової частини Обухівського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на 51 кілометрі автодороги Н-01( Київ-Знам’янка) сталась масштабна ДТП за участі автобуса «ПАЗ» та вантажного автомобіля «FAW», – мовиться у повідомленні.

За даними правоохоронців, автобус, у якому перебували 17 білорусів, рухався у напрямку Києва і не надав переваги у русі вантажівці, наслідком чого й стало зіткнення. При цьому автобус перевернувся.

Шістьох громадян білорусі госпіталізували до Обухівської центральної районної лікарні. Про їх стан у поліції не повідомили.