У Кривому Розі оголосили дні жалоби за загиблим тренером та трьома його вихованцями

2 і 3 листопада в Інгулецькому районі Кривого Рогу оголосили дні жалоби за загиблим тренером з кіокушинкай-карате та трьома його вихованцями, які загинули в ДТП на території Кіровоградщини. Відповідне розпорядження підписав голова Інгулецької районної в місті ради Сергій Жеребило.

У районі приспустять прапори на будівлях влади та підприємств, обмежать розважальні та спортивні заходи.

У дитячо-юнацькій спортивній школі №2 Кривого Рогу підтвердили, що в ДТП на Кіровоградщині загинув їхній тренер – 46-річний Руслан Тодорашко та троє спортсменів. Це 16-річний Данило Перець, 12-річна Анастасія Улітко та 11-річний Артем Куропятник.

Тренер вів легкове авто, яке зіштовхнулося з вантажівкою. Спортсмени поверталися додому зі змагань – чемпіонату України, який відбувався у Вінниці.

Раніше стало відомо, що в дорожній аварії, яка сталася біля села Новошевченкове Кропивницького району Кіровоградської області, загинули четверо людей.

За попередніми даними, водій автомобіля «КІА Sportage» під час здійснення маневру обгону транспортного засобу, який рухався попереду, допустив виїзд на зустрічну смугу з подальшим зіткненням із вантажівкою Renault. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».