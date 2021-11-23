Корнієнко про ДТП за участі Трухіна: «звинуватити огульно людину – це теж не запит на справедливість»

Колишній голова партії «Слуга народу», перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко прокоментував в інтерв’ю Радіо Свобода резонанс навколо дорожньо-транспортної пригоди за участі народного депутата від монобільшості Олександра Трухіна.

«Висновки кожен свої зробить. Ми маємо взагалі дотримуватися рамки того, що є правоохоронні органи, вони мають це нам сказати. Якщо вони кажуть, що не було камер, це інше питання – де ділися камери, чому їх не було? Там був ремонт, може, їх просто зняли абощо», – сказав він, відповідаючи на питання про те, які висновки, на його думку, зробили виборці з цієї ситуації.

Корнієнко повідомив, що не робив формальних звернень, аби з’ясувати й повідомити суспільству більше деталей щодо аварії.

«Неофіційно, звичайно, ми зверталися до (міністра внутрішніх справ – ред.) Дениса Монастирського, до самого Олександра з проханням максимально відкритіше це комунікувати. Якщо були підозри щодо атаки на журналістів, ми й ці питання ставили, чи була ця атака, чи це наклеп черговий», – додав він.

Олександр Трухін також очолює Полтавську обласну організацію «Слуги народу» та її політраду. За словами Корнієнка, він не пам’ятає, чи йому пропонували скласти повноваження на час розслідування, але статут не надає голові партії права ухвалювати такі рішення одноосібно.

Він також не погодився з припущенням, що у випадку з Трухіним запит суспільства на справедливість не був задоволений:

«А в чому запит на справедливість? Звинуватити огульно людину – це ж теж не запит на справедливість. Запит на справедливість – це розслідування».

Крім того, ексголова партії додав, що Трухіна не відсторонили з посади голови осередки та заступника голови бюджетного комітету у Верховній Раді, тому що «не бачили для цього достатньо підстав інформаційних, бачили інформаційну атаку, яку широко підтримували опозиційні потужності».

«Це політика, це нормально. Я розумію позицію медіа, десь і вашу реакцію, бо якби це було просто ДТП, це одне. Коли з’явилася історія про нібито зняття матеріалів, це вже журналістська спільнота сприйняла зовсім по-іншому, це, мені здається, нормально, з точки зору вашої професійної етики», – водночас зауважив Корнієнко.

23 серпня на Бориспільській трасі у Києві сталася ДТП, учасником якої, ймовірно, був народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін. Кілька медіа, втім, згодом видалили згадки про Трухіна.

За даними ЗМІ, нібито Трухін на великій швидкості врізався в авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення тілесних ушкоджень зазнали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів Української Асоціації Футболу Лучано Лучі. Як зазначає видання ІА «Центр новин», посилаючись на розмову з очевидцями аварії, депутат Олександр Трухін був у стані алкогольного сп’яніння. Щоб підтвердити або спростувати цю інформацію, Радіо Свобода звернулося до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

У поліції повідомили, що справу про ДТП буде розслідувати ДБР, оскільки в ній фігурує народний депутат.

Сам Трухін 7 вересня заявив, що не вважає себе винним у ДТП.