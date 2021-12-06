Посли G7 на зустрічі з Єрмаком закликали ухвалити законопроєкт про СБУ без змін

Посли країн Великої Сімки обговорили законопроєкт про реформу Служби безпеки України з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Про це повідомила пресслужба групи послів G7 під керівництвом Великої Британії з підтримки реформ в Україні.

За повідомленням, розмова стосувалася «української безпеки та солідарності з Україною».

«Посли також наголосили на важливості скорішого ухвалення чинного законопроекту про СБУ без змін, як основи для перетворення його на сучасну службу безпеки», – йдеться в повідомленні.

Крім того, посли вказали на необхідність «прозорої, конкурентної, правової процедури відбору нових суддів Конституційного Суду». Вони також закликали швидко та прозоро завершити обрання нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомлення не уточнює, коли саме відбулася зустріч. Офіс президента повідомляв про зустріч Андрія Єрмака з представниками G7 4 грудня.

Ухвалений 28 січня в першому читанні документ передбачає, зокрема, ліквідацію спецпідрозділів СБУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, а також пропонує механізми реагування на загрози державній безпеці. Крім цього, у проєкті закону заплановане скорочення чисельності співробітників.