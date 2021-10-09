Обрання голови САП: Зеленський закликав членів конкурсної комісії «виконати обов’язок»

Президент України Володимир Зеленський закликав членів конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури «виконати свій обов’язок».

«Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов’язок, як належить. Для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом», – написав Зеленський у твітері 9 жовтня.

Як повідомила пресслужба президента, Зеленський також наголосив, що для діяльності конкурсної комісії «створені всі умови, підготовча робота була проведена вчасно і змістовно».

«Залишилися фактично фінальні етапи конкурсу. Ніхто не має права ставити під загрозу стабільність роботи антикорупційної інфраструктури і виконання міжнародних зобов'язань України», – цитує президента його пресслужба.

Перед цим Європейський союз і США заявили, що «дуже розчаровані незрозумілими і невиправданими затримками» в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні.

«Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці посольства у фейсбуці.

9 жовтня мало відбутися засідання комісії з обрання керівника САП, але воно не відбулося через відсутність кворуму.

Як заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, на засідання не прийшли троє членів, контрольованих Офісом президента.

«Зрив конкурсу щодо обрання керівника САП стане відправною точкою критичних проблем в стосунках зі США. І справа не в САП. Справа в неспроможності президента України дотримуватися власних зобов’язань. Цю неспроможність, до речі, бачить не лише американський естеблішмент. Її бачать еліти усіх провідних столиць світу», – написав Шабунін на своїй сторінці у фейсбуці.

У серпні директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що конкурс на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури перебуває на паузі.

Він додав, що факт того, що голову САП не обрали вже понад рік, «є недопустимим для того, щоб зберегти і забезпечити незалежність антикорупційного органу».

Конкурс з обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури стартував 25 січня.

У США і ЄС раніше заявляли, що подальша підтримка України залежатиме від прозорості обрання керівника САП.

Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. У фейсбуці він опублікував копію наказу генпрокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».

Назар Холодницький працював в органах прокуратури 14 років, а Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру очолював із моменту її створення в 2015 році.