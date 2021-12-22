Посли «Групи семи»: розчаровані зривом конкурсу на керівника САП

Посли країн «Групи семи» в Україні заявили 22 грудня, що «розчаровані відмовою призначених Верховною Радою членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів».

«Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням України щодо призначення постійного керівника САП. Посли закликають відбіркову комісію якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес. Спеціалізована антикорупційна прокуратура, як і всі незалежні антикорупційні інституції, потребує зміцнення для забезпечення верховенства права та ефективної боротьби з корупцією», – наголошують дипломати.

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не обрала нового голову САП. Комісія на своєму засіданні 21 грудня повідомила про результати конкурсу, але не проголосувала за затвердження їхніх результатів.

За результатами конкурсу та співбесіди детектив Національного антикорупційного бюро України Олександр Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Представники міжнародної спільноти в комісії висловили здивування неможливістю формального затвердження результатів конкурсу і наполягли на повторному голосуванні, яке також не дало результату.

Голова комісії Катерина Коваль запропонувала перенести засідання на 23 грудня. За її словами, ще не отримана інформація від кадрового підрозділу зі спецперевірки кандидатів. Також Коваль послалася на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке фактично заблокувало обрання керівника САП.