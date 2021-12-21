Заступник начальника управління Міноборони пропонував аудитору 24 мільйона гривень хабаря – САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру в пропозиції неправомірної вигоди заступником начальника управління Міністерства оборони. Про це відомство повідомило 21 грудня.

За повідомленням, про підозру за погодженням із САП повідомили детективи Національного антикорупційного бюро. Як вважають правоохоронці, заступник начальника управління Міноборони пропонував 24 мільйони гривень за позитивний висновок директору Департаменту внутрішнього аудиту відомства.

У САП заявляють, що йдеться про аудит виконання приватною компанією її зобов’язань за контрактом про облаштування Єдиного центру безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил.

«Контракт є частиною Комплексної системи моніторингу об’єктів Міністерства оборони України, спрямованого за забезпечення безпеки об’єктів оборонного призначення на території України. Позитивний висновок аудиту дозволив би приватній компанії отримати повну суму оплати за укладеним контрактом, загальна вартість якого становить понад 400 мільйонів гривень, та претендувати на укладення наступних договорів щодо облаштування інших частин системи», – йдеться в повідомленні.

Дії посадовця, ім’я якого не називають, кваліфікували як пропозицію неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Санкція передбачає від чотирьох до восьми років ув’язнення з можливістю конфіскації майна в разі визнання обвинуваченого винним.

Міністерство оборони публічно наразі не коментувало підозру.