Майже 30 млн грн виділять Міноборони для охорони кордону – Свириденко

Міністерство оборони України отримає майже 30 мільйонів гривень для залучення військовослужбовців до охорони кордону з метою підвищення обороноздатності держави, цитує сайт уряду першу віцепрем’єрку, міністра економіки Юлію Свириденко.

Вона зазначила, що таке рішення ухвалив уряд сьогодні, включно з 175-ма мільйонами гривень, – на оборону кордону для прикордонників (76 млн грн) та нацгвардійців (108 млн грн).

«Наразі ми спостерігаємо загострення ситуації на білоруських кордонах. Сьогоднішнє рішення уряду дозволить оперативно зміцнити вразливі ділянки державного кордону та попередити потоки нелегальної міграції з території Республіки Білорусь», – зазначила Свириденко.

Кошти, а це у підсумку майже 214 млн грн, будуть виділені з резервного фонду державного бюджету, зазначили в уряді.

Раніше сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль казав про виділені урядом 175 мільйонів гривень на посилення охоронних заходів українського кордону.

Минулого тижня уряд також виділив Державній прикордонній службі 21 мільйон гривень для інженерно-технічного облаштування кордону.

Україна постала перед низкою викликів щодо безпеки своїх кордонів у звʼязку з військовою присутністю Росії біля кордонів з одного боку, і міграційною кризою на кордонах сусідніх Польщі та Білорусі – з іншого.