НАБУ заявляє про викриття «зернової схеми» з участю 9 осіб

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляють про викриття дев’яти осіб на розкраданні коштів державних хлібозаготівельних підприємств.

«Загалом вони вчинили дії задля заволодіння 157 мільйонами гривень. 10 грудня 2021 року їм повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Слідство встановило, що впродовж 2011–2017 років керівники трьох державних хлібозаготівельних підприємств із залученням повʼязаних приватних компаній спільно організували схему зі створення штучної заборгованості держкомпаній. Отримувані в незаконний спосіб кошти або права вимоги спрямовували через складний ланцюг перерахувань та переуступлень на підконтрольні їм компанії, в тому числі за кордоном. Детективи НАБУ зафіксували шість епізодів такої ймовірно корупційної діяльності. Крім того, учасники схеми позбавили державне підприємство торгової марки за безцінь при тому, що її вартість, за результатами експертиз, становить 20 мільйонів гривень», – ідеться в повідомленні, оприлюдненому 13 грудня.

НАБУ та САП встановлюють інших учасників, які можуть бути причетні до вчинення злочинів. Також антикорупційні структури продовжують встановлення обставин справи.