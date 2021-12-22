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Антикорупційний суд заочно заарештував ексголову «Приватбанку» – НАБУ

Імені фігуранта справи правоохоронці не називають, проте обставини вказують на Олександра Дубілета

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього голову правління «Приватбанку», повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

«Слідчий суддя ВАКС повністю задовольнив клопотання НАБУ і САП і 22 грудня 2021 року обрав колишньому голові «ПриватБанку» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Рішення про його арешт винесено без участі підозрюваного, оскільки вже понад півроку ця особа перебуває у міжнародному розшуку», – йдеться в повідомленні.

Імені фігуранта справи правоохоронці не називають, проте обставини вказують на Олександра Дубілета.

У березні 2021 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у розтраті 8,2 мільярда гривень групі осіб, серед яких був і Олександр Дубілет.

Перед тим Дубілетові разом із іншими особами повідомили про підозру за ще одним епізодом, пов’язаним із діяльністю «Приватбанку» до його націоналізації, – він стосувався схеми виведення майже 140 мільйонів гривень через підконтрольну колишнім бенефіціарам фінустанови страхову компанію.

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Відтак у березні САП повідомила, що Олександра Дубілета оголосили в розшук.

Сам Олександр Дубілет твердить, що не переховується від слідства і, перебуваючи в Ізраїлі, просить суд забезпечити йому участь у засіданнях дистанційно.

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