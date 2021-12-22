Антикорупційний суд заочно заарештував ексголову «Приватбанку» – НАБУ

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього голову правління «Приватбанку», повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

«Слідчий суддя ВАКС повністю задовольнив клопотання НАБУ і САП і 22 грудня 2021 року обрав колишньому голові «ПриватБанку» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Рішення про його арешт винесено без участі підозрюваного, оскільки вже понад півроку ця особа перебуває у міжнародному розшуку», – йдеться в повідомленні.

Імені фігуранта справи правоохоронці не називають, проте обставини вказують на Олександра Дубілета.

У березні 2021 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у розтраті 8,2 мільярда гривень групі осіб, серед яких був і Олександр Дубілет.

Перед тим Дубілетові разом із іншими особами повідомили про підозру за ще одним епізодом, пов’язаним із діяльністю «Приватбанку» до його націоналізації, – він стосувався схеми виведення майже 140 мільйонів гривень через підконтрольну колишнім бенефіціарам фінустанови страхову компанію.

Читайте також: ОАСК: Олександр Дубілет хоче зобов’язати МВС видалити інформацію про його розшук

Відтак у березні САП повідомила, що Олександра Дубілета оголосили в розшук.

Сам Олександр Дубілет твердить, що не переховується від слідства і, перебуваючи в Ізраїлі, просить суд забезпечити йому участь у засіданнях дистанційно.