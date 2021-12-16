Депутати ініціювали створення міжвідомчої комісії після розслідування «Схем» про криптоферму Коломойського

Народні депутати від фракції «Слуга народу» Олексій Жмеренецький та Ігор Василів звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією створити міжвідомчу комісію для перевірки відомостей, наведених у журналістському розслідуванні «Схем» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) про те, як олігарх Ігор Коломойський облаштував криптоферму на Запорізькому заводі феросплавів, отримуючи електроенергію задешево.

«Викладена у розслідуванні інформація викликала значний суспільний резонанс, оскільки штучне формування заниженої ціни завдає мільярдних збитків державній компанії «Енергоатом». Крім того, використання електроенергії для майнінгу криптовалют в умовах енергетичної кризи викликає обурення у громадян», – йдеться у зверненні депутатів.

Член комітету ВР із питань антикорупційної політики Олексій Жмеренецький у коментарі Радіо Свобода пояснив: «Як голова профільного підкомітету (підкомітету з питань антикорупційної політики у сфері цифрових інновацій та публічних даних – ред.) я ініціював створення спеціальної міжвідомчої комісії для перевірки викладених журналістами тверджень і буду вимагати від органів влади відповіді на підняті журналістами питання. Зазвичай, у такі комісії входять представники різних міністерств, зокрема профільного, представники контролюючих та правоохоронних органів. Ми хочемо встановити істину, отримати додаткову інформацію та не допустити продаж електроенергії по занижених цінах. Державні підприємства мають здійснювати продажі по реальних ринкових цінах».

У розслідуванні програми «Схеми» йшлося про те, що Запорізький завод феросплавів, який відносять до сфери впливу олігарха Ігоря Коломойського, в цьому році завіз із Грузії та Китаю обладнання для майнінгу криптовалюти. У цей же період, відповідно до інформації журналістів, завод отримував дешеву електроенергію від фірми «Юнайтед Енерджі». Цей трейдер з орбіти бізнес-імперії олігарха купив її у державної компанії «Енергоатом» зі знижкою. Законність цієї закупівлі є предметом офіційного розслідування правоохоронців. Видобуток криптовалюти передбачає споживання електроенергії у великих обсягах.

Загалом в 2021 році ЗЗФ імпортував з Грузії та Китаю обладнання для майнінгу та допоміжні конструкції на суму майже 750 мільйонів гривень.

Перед тим, як на завод почали завозити обладнання, у грудні 2020-го відбувся аукціон, на який відокремлений підрозділ НАЕК «Енергоатом» – «Енергоатом-трейдинг» – виставив великий обсяг електроенергії. Більшу його частину зі знижкою придбав трейдер з орбіти олігарха – «Юнайтед Енерджі». Замість початкової вартості у 1,4 гривні, одна кВт-година обійшлася приватній компанії у 1,15 гривні.

Таким чином державний «Енергоатом» міг недоотримати майже 3 мільярди гривень із запланованих, ідеться у розслідуванні.

За даними аналітиків енергоринку, які стежать за подібними аукціонами, правила аукціону були прописані таким чином, що унеможливлювали конкуренцію.

Відповідно до інформації, яку надали «Схемам» учасники енергоринку, придбану на грудневому аукціоні електроенергію компанія «Юнайтед Енерджі» протягом пів року (з січня по червень 2021) постачала на низку підприємств з орбіти Ігоря Коломойського. Серед них – згаданий Запорізький завод феросплавів.

Цей аукціон та ті, що були раніше, наразі вивчають детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Загалом, за версією слідства, під час продажу електроенергії державний «Енергоатом» міг недоотримати доходів на загальну суму понад 4,35 мільярда гривень – через поступки в ціні фірмі-трейдеру Коломойського.

У коментарі «Схемам» т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін зазначив: «Там нічого такого, про що ви зараз натякаєте, не було. Там все було зроблено так, як потрібно було зробити. Ми – найбільший постачальник в Україні. Звичайно, ми продаємо великими лотами. Там дуже багато факторів, насправді, було. Я не хочу ні захищати, ні… Будуть висновки відповідних органів».

Журналісти підрахували: якщо взяти все завезене з Грузії та Китаю обладнання, ввімкнути його цілодобово на всю потужність, то це може принести запорізькому заводу близько 80 біткоїнів на місяць. Зараз це (станом на 8 грудня 2021 року) – понад 4 мільйони доларів.

На запитання «Схем», чому на заводі вирішили облаштувати криптоферму, керівник ЗЗФ Павло Кравченко пояснив: «Щоб мати можливість заробляти гроші. Мати прибуток тоді, коли в мене немає реалізації основної нашої продукції (Цей завод – один із найбільших у Європі виробників феросплавів (сплавів заліза з різними хімічними елементами), які використовуються в різних сферах металургії – ред.). Це як запасний варіант, тому що той період, що ми пережили, коли то один цех не працює, то інший, то ми можемо продати, то ми не можемо продати...».

І додав: «Ми якось її (криптоферму – ред.) встановили, але ми ще не маємо можливості її запустити, тому що обладнання треба підготувати, щоб воно працювало».

На уточнення щодо дешевої електроенергії, Кравченко відповів: «У нас її немає».

Водночас журналісти наводять дані від джерел у податковій службі – за якою ціною завод купував електроенергію цьогоріч, головно через трейдера з орбіти Коломойського. Наприклад, з січня по червень – трохи більше ніж за 1 гривню за одну кВт-годину. У жовтні – близько 2 гривень за 1 кВт-годину.

З проханням про коментар журналісти звернулися до Ігоря Коломойського. Говорити на цю тему він відмовився.