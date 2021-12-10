Криптоферма на заводі: звідки у Коломойського дешева електроенергія для майнінгу біткоїнів? (№ 317)

Олігарх Ігор Коломойський взявся за видобуток криптовалюти в Україні і облаштував на Запорізькому заводі феросплавів криптоферму. Про це свідчить ряд фактів, які вдалося віднайти журналістам.

Зокрема, що спеціальне обладнання, необхідне для видобутку цифрової валюти, було завезено з Китаю та Грузії, де, як відомо, Коломойський вже займався майнінгом.

Але щоб майнити, потрібно багато електроенергії. І бажано дешевої, щоб дохід був більшим.

Як вдалось встановити «Схемам», напередодні того, як на завод почали завозити обладнання, компанія-трейдер з орбіти Коломойського закупила електроенергію зі значною знижкою у державного «Енергоатома». А потім, протягом півроку 2021-го постачала її, зокрема, на Запорізький завод феросплавів. Цей аукціон з продажі електричної енергії, як і низка інших, вже є предметом вивчення правоохоронців – адже це означає, що держава могла недоотримати доходів на кілька мільярдів гривень.

Про старі олігархічні підходи до нового способу заробітку - дивіться у новому розслідуванні програми «Схеми».