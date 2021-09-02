ОАСК: Олександр Дубілет хоче зобов’язати МВС видалити інформацію про його розшук

Колишній голова правління «Приватбанку» Олександр Дубілет, який перебуває в розшуку, звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з проханням зобов’язати Міністерство внутрішніх справ видалити інформацію про його розшук, розміщену на сайті МВС у розділі «Розшукові обліки», повідомили в ОАСК.

«Наразі суд відкрив провадження в даній адміністративній справі, що розглядатиметься у порядку спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи та проведення судового засідання. Також ОАСК ухвалив: залучити до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, – Національне антикорупційне бюро України», – повідомили в суді.

«Позивач просить суд визнати протиправними дії МВС в особі Департаменту інформатизації щодо внесення відомостей про його розшук Національним антикорупційним бюро України до персонально-довідкового обліку Єдиної інформаційної системи міністерства. Водночас Олександр Дубілет просить зобов’язати відповідача видалити інформацію про нього, що розміщена на офіційному вебсайті міністерства у вкладці «Розшукові обліки МВС», розділі «Особи, які переховуються від органів влади», – поінформували в ОАСК.

У середині червня ОАСК на запит Радіо Свобода повідомив, що до цього суду вже тоді надійшло три позови до МВС в особі його Департаменту інформатизації, позивачем у яких зазначений Олександр Дубілет. «Предметом позовів є визнання протиправними дій та зобов’язання вчинити дії», – коротко повідомили в суді, але при цьому суті претензій Дубілета тоді не уточнили.

У березні 2021 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у розтраті 8,2 мільярда гривень групі осіб, серед яких був і Олександр Дубілет. «Слідство встановило, що у грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ «Приватбанк», тодішній голова правління банку розпорядився перерахувати 314,9 млн дол. США (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивом двом компаніям-агротрейдерам. Для прикриття фактичної розтрати коштів «Приватбанку» і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи і провели фіктивне кредитування пов’язаної з банком юридичної особи», – мовилося в тому повідомленні.

Перед тим Дубілетові разом із іншими особами повідомили про підозру за ще одним епізодом, пов’язаним із діяльністю «Приватбанку» до його націоналізації, – він стосувався схеми виведення майже 140 мільйонів гривень через підконтрольну колишнім бенефіціарам фінустанови страхову компанію.

Відтак у березні САП повідомила, що Олександра Дубілета оголосили в розшук.

А на початку червня Вищий антикорупційний суд заочно обрав Олександрові Дубілету запобіжний захід у вигляді тримання під вартою «строком до його затримання і доставки до місця розгляду кримінального провадження».

Під кінець червня в САП повідомили Радіо Свобода, що направили запит про оголошення Олександра Дубілета в розшук до Інтерполу. На цей час у публічній базі розшукуваних осіб Інтерполу Дубілета немає.

Сам Олександр Дубілет твердить, що не переховується від слідства і, перебуваючи в Ізраїлі, просить суд забезпечити йому участь у засіданнях дистанційно.