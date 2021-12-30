НБУ встановив курс на перший робочий день 2022 року – долар дорожчає

Національний банк України встановив на 31 грудня і 4 січня, перший робочий день нового, 2022 року, курс 27 гривень 28 копійок за долар, це на 7 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 27 гривень 31–33 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 9,5 копійки більше за рівень закриття торгів 29 грудня.

За повідомленнями експертів сайту «Мінфін», попит на американську валюту на останній повноцінній сесії міжбанку в 2021 році змусив Нацбанк вийти з доларовою інтервенцією.

«Купівля валюти, якої бракувало, у Нацбанку по 27,34 гривні зробили свою справу. Хто із покупців мав бажання — вже майже закрив усі свої угоди. Це знизило тиск на курс», – вказали фахівці о 16:00.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.