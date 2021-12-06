Зеленський вніс до парламенту законопроєкти про економічний паспорт українця

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради пакет законопроєктів про економічний паспорт, йдеться на сайті парламенту.

Загалом президент зареєстрував чотири законопроєкти:

№6394 «Про економічний паспорт»;

№6395 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта»;

№6396 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування коштів Фонду майбутніх поколінь»;

№6397 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення інтересів учасників Фонду майбутніх поколінь».

Тексти законопроєктів наразі не оприлюднені.

1 грудня під час послання до парламенту президент Володимир Зеленський анонсував запровадження «економічного паспорта українця» – рахунків для дітей, на яких накопичуватимуться кошти від сплати за використання надр та які можна буде використати на освіту чи житло після досягнення повноліття. За словами радника президента Олега Устенка, його отримають діти, народжені з 2019 року.