За останнє десятиліття стали з'являтися невеликі крафтові виноробні. Та економічна криза, пандемія, відсутність законів та застаріле обладнання призвели до закриття багатьох винних підприємств. За законами України, сьогодні чиновники вирішують, який сорт винограду висаджувати і навіть найменший винороб має вести бухгалтерію та звітувати щомісяця. Тож отримувати ліцензії поспішили далеко не всі. Адже врожай винограду легко просто продати великим виробникам. Тому на винному ринку побільшало фальсифікату. Подробиці – у новому випуску #ВУКРАЇНІ.
Вино розбрату (відео)
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