Зеленський підписав закони про «бюджетні надходження» та спрощене отримання громадянства ветеранами – ОП

Президент Володимир Зеленський підписав низку законів, у тому числі – закон «про збалансованість бюджетних надходжень», повідомляє Офіс президента 18 грудня.

«Документ спрямований на зміцнення ресурсної бази бюджетів та запобігання бюджетним втратам через ухилення від оподаткування. Зокрема, передбачена індексація ставок деяких податків, зміна підходів до оподаткування ПДВ і акцизним податком тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет, пива, а також рентною платою за користування надрами для видобування руд заліза», – йдеться в повідомленні.

Відтак закон набере чинності 1 січня 2022 року, за винятком низки положень.

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Парламент ухвалив документ 30 листопада.

Також Зеленський поставив підпис під законом про спрощену процедуру отримання учасниками бойових дій громадянства. Верховна Рада ухвалила цей документ 14 грудня.

Раніше 18 грудня Офіс президента повідомив, що президент також підписав документ про оподаткування компаній-резидентів «Дія Сіті».

Наразі на сайті Верховної Ради немає повідомлень про те, що ці документи повернулися з підписом президента.