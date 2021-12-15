Єдиний реєстр ветеранів може запрацювати до кінця року – міністр

До кінця поточного року в Україні може запрацювати Єдиний реєстр ветеранів війни – його бета-тестування відбувається зараз, повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна під час робочої поїздки на Одещину.

«Він буде інструментом для систематизації політики та інструментом розширення електронних сервісів для ветеранів. Бета-версія вже презентована, сподіваємось, до кінця року презентуємо сам реєстр. А в наступному році запрацює електронний кабінет ветерана, де він зможе отримувати послуги», – заявила міністр.

Також в 2022 році має запрацювати електрона платформа з розвитку ветеранського бізнесу – для обміну інформацією, пошуку партнерів і працевлаштування, пообіцяла Лапутіна.

У вівторок, 14 грудня, Верховна Рада України проголосувала в цілому за проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана». «За» проголосували 310 народних депутатів України.

Законопроєкт передбачає закріплення на законодавчому рівні поняття «електронного посвідчення ветерана», а також можливість його виростання громадянами України як аналога відповідного посвідчення у формі книжечки. Це стосується ветеранів війни, постраждалих учасників Революції гідності та осіб, на яких поширюється чинність закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – загалом близько 1,2 млн громадян.