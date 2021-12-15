Рада перейменувала Володимир-Волинський у Володимир. Проти цього виступали в Росії

Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови про перейменування міста Володимир-Волинський Волинської області на Володимир.

Таке рішення на засіданні Верховної Ради ухвалили 348 народних депутатів.

Міська рада Володимир-Волинського переважною більшістю голосів 1 жовтня проголосувала за повернення місту історичної назви – Володимир, яку воно мало до 1911 року.

«Міська рада Володимир-Волинського підтримала рішення про повернення місту історичної назви – Володимир, без причіпки, вигаданої росіянами», – написав тоді народний депутат від «Європейської солідарності», колишній керівник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович.

На це відреагували в Росії. Як повідомило російське видання РБК, керівник управління зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ міської адміністрації російського міста Володимира побажав жителям українського Володимира «підняти літописи».

«Ми можемо побажати їм виключно успіху, але і заодно все-таки, напевно, підняти історичні літописи, полистати підручники і зрозуміти, що місто Володимир може бути тільки одне», – заявив російський чиновник Олександр Карпилович.

На офіційному сайті російського міста Володимир, яке є адміністративний центром Володимирської області Росії і входить у так зване «Золоте кільце» найдавніших міст, написано, що місто «засноване в 990 році Київським князем Володимиром Святославичем (Красне Сонечко)».