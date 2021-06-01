«Перекрити тризубом»: що заважає декомунізувати герб СРСР на монументі «Батьківщини-матері» у Києві?

Шість років уже виконавча влада України порушує закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки», не знайшовши можливості забрати герб СРСР із щита монумента «Батьківщини-матері», що височіє над Києвом. Що заважає прибрати заборонену тоталітарну символіку: складність інженерного рішення, брак грошей чи відсутність політичного рішення?
«Де серп і молот – там смерть і голод» – цією народною журливою частівкою підписав засновник світового авангарду у живописі Казимир Малевич свій малюнок-ескіз «Поневолена Україна». На ньому олівцем зображені три безрукі тіні-постаті, на обличчях яких серп і молот, труна і хрест. Так художник відреагував на організований в Україні комуністично-більшовицькою верхівкою СРСР штучний голод.
Герб СРСР був на усіх головних державних установах СРСР, зокрема, і на табірних приміщеннях системи концентраційних таборів Радянського Союзу – ГУЛАГ, у якій загинули, зокрема, тисячі українців.
- Згідно із пакетом законів про «декомунізацію», що вступили в дію у травні 2015 року, герб тоталітарного комуністичного режиму на щиті монумента «Батьківщини-матері» у Києві мав бути демонтований.
- Монумент, як це виписано у законі, є державною власністю і місцевою архітектурною пам’яткою. Сам герб на щиті монумента не має мистецької цінності, бо є копіюванням державної символіки тоталітарного режиму СРСР.
- У січні 2016 року відбулася нарада, у якій взяли участь представники Музею історії України у Другій світовій війні, на балансі якого перебуває монумент, Інституту електрозварювання імені Патона НАНУ, спеціалісти якого зварювали сталеву обшивку монумента, а також Українського інституту національної пам'яті, на якій обговорювали проблему демонтажу герба.
Чому не демонтували?
Відсутність політичної волі
- Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) вважає, що для того, щоб прибрати герб СРСР із монумента «Батьківщини-матері», необхідне спеціальне рішення уряду про демонтаж та виділені під його реалізацію кошти. Поки таке рішення Кабінет міністрів не ухвалить – рух у цьому напрямку не розпочнеться. За словами Дробовича, УІНП вже знайшов меценатів, які готові профінансувати зняття радянського герба.
- Радіо Свобода направило інформаційний запит у Міністерство культури та інформаційної політики і там відповіли, що наразі «відомості про погодження науково-проєктної документації з демонтажу радянського герба на монументі «Батьківщина-мати» у Києві та надання дозволу на проведення робіт на означеній пам’ятці органом охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації у розпорядженні МКІП відсутні, проте зауважили, що «питання демонтажу герба, термінів та джерел фінансування на сьогодні знаходиться на стадії обговорення».
- Колишній очільник УІНП, народний депутат України від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович вважає, що «декомунізувати» герб заважає відсутність політичної волі. «Було б бажання, вже давно гроші б знайшли і зробили», – сказав В’ятрович у коментарі Радіо Свобода.
- Володимир Бірчак, керівник академічних програм у Центрі досліджень визвольного руху, один із авторів пакету законів про «декомунізацію», нагадав у коментарі Радіо Свобода, що «як символіка тоталітарного режиму герб має бути демонтованим», а уряд має виконати норму закону.
Думка нащадків скульптура Бородая
- Нащадки співавтора монумента «Батьківщини-матері» скульптора Василя Бородая (розпочинав роботу скульптор Євгеній Вучетич, а після його смерті проєкт переробив і реалізував Бородай – ред.) висловлювали застереження, що демонтувати герб, не завдавши шкоди самій статуї, не є можливим, оскільки «руки статуї тримаються на спеціальній противазі», і якщо її порушити, знімаючи щит, наприклад, то це може призвести до обвалення усієї конструкції.
- Директор Музею історії України у Другій світовій війні Іван Ковальчук повідомляв, що монумент захищений авторським правом, а родичі скульптора Бородая не погоджуються змінювати монумент.
Технологічна складність
- Складні інженерні роботи на висоті у 102 метри; (для монтажу монумента використовували унікальний кран, який знищили, поспішно порізавши на частини, бо не встигали демонтувати перед приїздом на відкриття монумента у 1981 році тогочасного генерального секретаря КПРС Радянського Союзу Леоніда Брежнєва.
- Необхідні точні розрахунки, щоб не порушити баланс монумента; (спочатку меч мав бути довшим, але випробування, проведені у Москві, у найбільшій у СРСР турбіні, показали, що меч такого розміру дуже вібруватиме під вітром і розхитуватиме монумент. Тож меч вкоротили – і в результаті найвища точка статуї стала нижчою найвищої точки Лаврської дзвіниці).
- Міністерство культури та інформаційної політики: «Демонтаж зображення (герба СРСР – ред.) є технологічно складним процесом, який потребує залучення спеціалізованих монтажних організацій зі спеціальною технікою, значних фінансових витрат і може призвести до порушення цілісності пам’ятника і спотворення її зовнішнього вигляду».
- Віктор Довгалюк, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, у коментарі Радіо Свобода висловив упевненість, що демонтувати герб без порушення балансу монумента «Батьківщини-матері» цілком можливо, при умові точних розрахунків та віднайдення оптимального технологічного рішення виконання робіт.
- Радіо Свобода звернулося за коментарем до Інституту електрозварювання імені Євгена Патона НАН України. На момент публікації відповіді ще не отримало.
Гроші?
- На демонтаж герба попередньо називали орієнтовну суму у 8 мільйонів гривень, але точних розрахунків із урахуванням вартості створення самого проєкту демонтажу, його експертної оцінки, вартості усіх матеріалів та робіт, транспортування та задіяння спеціальної техніки – досі не зробили.
- Немає консолідованого рішення щодо джерел фінансування демонтажу герба: гроші держбюджету, гроші Києва, гроші меценатів чи співфінансування.
Які варіанти обговорюються?
- Зрізати герб зі щита і на його місце наварити тризуб.
- Зрізати герб і залишити чистий щит без нічого.
- Зрізати герб, а на чистий щит встановити лазерну проєкцію тризуба чи іншого українського символа (для цього, можливо, треба буде провести конкурс ідей).
Є й категоричніші думки, аж до знесення самого монумента.
«Треба повністю демонтувати цю «матір» і не морочити голову із гербом», – сказав Радіо Свобода очільник Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, професор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт.
Проте монумент «Батьківщина-мати» охороняється дією закону України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», оскільки його задум та головна ідея полягала саме у вшануванні пам'яті загиблих у війні із гітлерівським нацизмом. Тому монумент не може бути демонтований.
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