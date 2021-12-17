Зеленський підписав закон про Службу військового капеланства

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, і під час цього заходу підписав закон «Про Службу військового капеланства», повідомляє Офіс президента.

«Це був великий запит від релігійної спільноти й наших військових», – прокоментував Зеленський підписаний документ.

30 листопада Верховна Рада ухвалила закон про Службу військового капеланства.

Законом передбачено, що така служба стає окремою структурою у складі Збройних сил України, Національної гвардії України, Держприкордонслужби та інших законних військових формувань. У ній передбачено орган управління, участь військових капеланів. Мета служби – задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців, працівників та членів їхніх сімей у мирний і воєнний час.

Гранична чисельність Служби військового капеланства не може становити менше 0,15% граничної чисельності, відповідно, ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та інших військових формувань.

Військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримав від керівного центру (управління) мандат на право здійснення військової капеланської діяльності.

Обов’язковою вимогою для зайняття посади військового капелана є наявність вищої богословської освіти.

Військові капелани проходять навчання за спеціальною програмою підготовки військових капеланів у навчальному центрі ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ.