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Біля Верховної Ради сталася штовханина між «ФОПівцями» та правоохоронцями

«ФОПівці» вже тривалий час проводять акції за спрощену систему оподаткування

Біля будівлі Верховної Ради на вулиці Грушевського у Києві у четвер сталася штовханина між учасниками руху «SaveФОП» та правоохоронцями.

Як передає кореспондент Радіо Свобода з місця події, «ФОПівці» хотіли перекрити Грушевського, а поліція відтіснила їх на тротуари. Наразі ситуація спокійна, додає кореспондент.

Сьогодні біля будівлі Верховної Ради відбуваються три акції. Одна з них організована рухом «SaveФОП». Також біля парламенту встановлено сцену з партійною символікою партії «Опозиційна платформа – За життя». Ще одна – «Чорна мітка 5600» – організаторами є ГО «Конституційно-правовий конгрес» і лібертаріанський рух «Вільна нація».

«ФОПівці» вже тривалий час проводять акції за спрощену систему оподаткування.

Урядовий портал посилено патрулюють правоохоронці.

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