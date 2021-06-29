Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

«Похорони мікробізнесу»: акція ФОПів у Києві (фоторепортаж)

У Києві 29 червня активісти руху #SaveФОП влаштували акцію «Похорони мікробізнесу». Учасники акції вимагали збереження мікропідприємництва і спрощеної системи оподаткування обліку та звітності в Україні. Вони мотивували це тим, що фіскалізація малих аптек, дрібних ювелірів та реалізаторів техніки, що набула чинності з 1 січня 2021 року, нібито фактично знищила їх.

За словами організаторів, активісти хотіли показати, що «влада знищує самозайнятих, заганяючи їх у домовини». Також учасники акції планували пройти ходою з труною і ритуальними вінками до Офісу президента і Верховної Ради, але правоохоронці заблокували шлях.

Протестувальники вийшли на майдан Незалежності з вимогою прийняти законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Із собою вони мали&nbsp;ритуальну атрибутику &ndash; вінки і&nbsp;труни.
1

Протестувальники вийшли на майдан Незалежності з вимогою прийняти законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Із собою вони мали ритуальну атрибутику – вінки і труни.
На Майдані Незалежності і Європейській площі сталася штовханина між учасниками акції і поліцією. &nbsp;
2

На Майдані Незалежності і Європейській площі сталася штовханина між учасниками акції і поліцією.

 
За словами активістів, правоохоронці вилучили у них 8 вінків і труни.
3 За словами активістів, правоохоронці вилучили у них 8 вінків і труни.
З Європейської площі учасники акції рушили маршем до Офіса президента центральними вулицями Києва.
4 З Європейської площі учасники акції рушили маршем до Офіса президента центральними вулицями Києва.
Через те, що під Офіс президента не пропустили учасників протесту з вінками, біля входу на площу перед будівлею між активістами і представниками поліції знов&nbsp;сталася&nbsp;штовханина.
5

Через те, що під Офіс президента не пропустили учасників протесту з вінками, біля входу на площу перед будівлею між активістами і представниками поліції знов сталася штовханина.
6
Зрештою пізніше поліція пропустила активістів на площу перед Офісом президента. &nbsp;
7

Зрештою пізніше поліція пропустила активістів на площу перед Офісом президента.

 
Символічні &laquo;похорони&raquo;&nbsp;малих підприємців. &nbsp;
8

Символічні «похорони» малих підприємців.

 
9
Коли учасники акції захотіли прив&#39;язати вінок до огороджувального паркану Офісу президента, поліція не дала цього зробити.
10 Коли учасники акції захотіли прив'язати вінок до огороджувального паркану Офісу президента, поліція не дала цього зробити.
Учасники акції пов&#39;язують чорні стрічки до огороджувального паркану Офісу президента.
11 Учасники акції пов'язують чорні стрічки до огороджувального паркану Офісу президента.
12
Після короткої акції біля Офісу президента ФОПи рушили до Верховної Ради. Акція завершилася на майдані Незалежності.
13 Після короткої акції біля Офісу президента ФОПи рушили до Верховної Ради. Акція завершилася на майдані Незалежності.
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG