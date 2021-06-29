У Києві 29 червня активісти руху #SaveФОП влаштували акцію «Похорони мікробізнесу». Учасники акції вимагали збереження мікропідприємництва і спрощеної системи оподаткування обліку та звітності в Україні. Вони мотивували це тим, що фіскалізація малих аптек, дрібних ювелірів та реалізаторів техніки, що набула чинності з 1 січня 2021 року, нібито фактично знищила їх.



За словами організаторів, активісти хотіли показати, що «влада знищує самозайнятих, заганяючи їх у домовини». Також учасники акції планували пройти ходою з труною і ритуальними вінками до Офісу президента і Верховної Ради, але правоохоронці заблокували шлях.