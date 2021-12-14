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Рада розблокувала підписання Стефанчуком про «збалансованість бюджетних надходжень»

У вівторок 14 грудня народні депутати відхилили ще 10 постанов, які передбачають скасування рішення про прийняття в другому читанні законопроєкту про «забезпечення збалансованості бюджетних надходжень»

Верховна Рада розглянула і провалила всі постанови про скасування ухвалення законопроєкту №5600.

У вівторок 14 грудня народні депутати відхилили ще 10 постанов, які передбачають скасування рішення про прийняття в другому читанні законопроєкту про «забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Більшість із них подали представники «Європейської солідарності».

Всього таких постанов було 23, частину з них депутати відхилили 3 грудня.

Відтак закон може підписати спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук і передати на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Верховна Рада 30 листопада ухвалила в другому читанні проєкт закону №5600 «щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Згідно з пояснювальною запискою народних депутатів-ініціаторів документу, його метою є «забезпечення збалансованості бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства».

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