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Парламент ухвалив закон про запровадження діяльності Бюро економічної безпеки

За документ проголосували 296 народних депутатів, проти – троє, 43 утрималися

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон «Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України».

Після розгляду правок за документ проголосували 296 народних депутатів, проти – троє, 43 утрималися.

Законопроєкт ініціювали кілька народних депутатів від «Слуги народу». Згідно з пояснювальною запискою, документ надає «законодавче підґрунтя для створення та реалізації окремих завдань незалежного державного правоохоронного органу, який у тому числі повинен виконувати функції аналітичної оцінки, запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності».

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Закон передбачає відповідні зміни в Кодексі про адміністративні порушення та в Кримінальному кодексі, зокрема, щодо підслідності та повноважень Бюро економічної безпеки.

28 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки, яке займатиметься злочинами у сфері економіки.

12 травня Кабінет міністрів України ухвалив проєкт постанови про створення Бюро економічної безпеки.

Створення Бюро економічної безпеки було одним із зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом.

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