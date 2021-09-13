Дисертація нового глави БЕБ: російські джерела, курс на СНД та економічна стратегія РФ

Журналісти «Схем» (проєкту Радіо Свобода та UA: Перший) ознайомились із науковою дисертацією нового голови Бюро економічної безпеки Вадима Мельника, яку він захистив у 2016 році, ставши кандидатом юридичних наук. У своїй науковій роботі Мельник переважно посилається на російські наукові джерела, розглядає членство в СНД як фактор подальшого розвитку України, та наводить економічну стратегію Росії як позитивний приклад. Про це йдеться у розслідуванні «Зе-наглядач за бізнесом» програми «Схеми».

Тема дисертації, яку Вадим Мельник захистив у 2016-му, – «Забезпечення економічної безпеки держави».

В науковій роботі Мельник згадував про подальший розвиток України шляхом її входження як рівноправного члена до загальновизнаних геополітичних об’єднань – серед яких вказав СНД, де головну роль відіграє Росія.

Для вирішення криміногенної ситуації у сфері економіки країни у 2016-му році Мельник рекомендував, в тому числі, забезпечити «плідну співпрацю з правоохоронними та іншими компетентними органами зарубіжних країн, в першу чергу держав – учасниць СНД».

Окремо журналісти звернули увагу, що у своїй науковій роботі Вадим Мельник опирався на численні російські джерела. Розмірковуючи про стратегію економічної держави, він посилався, наприклад, на «Державну стратегію» економічної безпеки Російської Федерації»; наводив дисертацію під назвою «Діяльність органів внутрішніх справ за матеріалами Приволжського Федерального округу РФ»; опирався на дисертацію про «Правові та організаційні аспекти діяльності та митних органів РФ».

У період, коли Вадим Мельник захистив дисертацію, він працював начальником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС.

«Схеми» поцікавились у нього, чому після анексії Криму і початку війни на сході України у своїй науковій роботі він порушив питання про входження держави як «рівноправного члена до такого об’єднання, як СНД».

Він відповів, що не пригадує конкретно, про що йшла мова: «Я зараз не пригадаю конкретно, в якому контексті ця фраза, але необхідно враховувати економічні зв’язки. Щоб забезпечити економічну безпеку – треба, щоб національна економіка чітко і дуже стійко працювала», – зазначив він.

На уточнення, чи справді він вважав у 2016-му році, що Україні треба бути частиною СНД, Мельник підкреслив: «Жодним чином ні. Україна – це незалежна держава. Жодним чином вона не може бути в СНД. Зараз чітко не пригадаю, що я мав на увазі. Тому якщо можна – не робіть з мене ворога держави».

Україна є засновником СНД, але не була стороною співдружності. У травні 2018 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав указ про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД.

Про дисертацію Вадима Мельника також згадав у нагородному листі від 2016-го року тодішній голова ДФС Роман Насіров, в якому клопотав про присвоєння Мельнику почесного звання «Заслужений юрист України». Наукова робота, відповідно до листа, була однією з підстав.

20 серпня 2021 року уряд офіційно призначив колишнього голову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.