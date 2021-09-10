У часи керівництва ДФС Мельника зросли скарги підприємців, тепер він – новий голова БЕБ 

У період, коли Державною фіскальною службою керував Вадим Мельник, який тепер очолив новостворене Бюро економічної безпеки, скарги підприємців до бізнес-омбудсмена на роботу працівників ДФС зросли втричі. Про це йдеться у розслідуванні «Зе-наглядач за бізнесом» програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу ЮА Перший).

Про стрімкий ріст скарг на Державну фіскальну службу (податкову міліцію) у другому кварталі цього року, у порівнянні із цим же періодом минулого року, свідчить статистика, надана журналістам Офісом бізнес-омбудсмена.

Саме в період зростання кількості скарг ДФС очолював Вадим Мельник, нині – новообраний керівник Бюро економічної безпеки.

Так, у першому кварталі 2020 року було всього сім звернень з боку бізнесу, а за той самий період у 2021-му – 20.

Як розповів у коментарі «Схемам» інспектор Ради бізнес-омбудсмена Олексій Співак, збільшилися скарги стосовно процесуальних порушень під час обшуків: «Буквально вчора (коментар записаний 19 серпня 2021 року, коли ДФС ще очолював Мельник – прим. ред.) я отримав скаргу від суб’єкта підприємництва, де працівники податкової міліції не виконують рішення суду і не повертають вилучене майно, готівкові кошти, ноутбуки цьому платнику податків. Тому будемо звертатися до правоохоронних органів для того, щоб вони припинили свою недобросовісну поведінку, виконували рішення суду, повертали майно бізнесу».

Екскерівник ДФС і новий голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник збільшення кількості скарг з боку підприємців прокоментував так: «Не володію [інформацією], наскільки це об'єктивна статистика, але зараз я не можу казати, чи це є провина податківців, податкових міліціонерів, які намагаються в таких непростих умовах працювати. Це, можливо, в законодавстві якісь прогалини – дозволяють нам діяти в певний спосіб, а громадянам щось не подобається».

20 серпня 2021 року Уряд офіційно призначив колишнього голову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

БЕБ є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності. Згідно зі змінами, які вносяться до Кримінального процесуального кодексу України , до підслідності БЕБ будуть належати, в тому числі, такі злочини, як ухилення від сплати податків, зборів, загальнообов’язкових внесків та страхувань, підробка документів та цінних державних паперів, шахрайство з податком на додану вартість та фінансовими ресурсами, а також незаконна приватизація державного чи комунального майна.

«Схеми» також повідомляли, що новий голова БЕБ Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси удвічі дешевше за ринкову вартість. Сам він у коментарі журналістам заявив, що «все – прозоро» і що така вартість квартири підтверджена офіційною оцінкою.