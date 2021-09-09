Новий голова БЕБ прокоментував закид, що його перемога у конкурсі була наперед визначена владою – «Схеми»

Новий голова Бюро економічної безпеки Вадим Мельник прокоментував закиди про те, що переможець конкурсу на цю посаду був визначений владою заздалегідь, а конкурс провели задля ілюзії змагальності. Про це раніше повідомляли у ЗМІ представники громадських організацій та інші кандидати. Про низку прихованих проблем із самим процесом відбору та інші факти щодо Вадима Мельника розповіли у розслідуванні «Зе-наглядач за бізнесом» журналісти програми «Схеми» (проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА Перший).

На запитання, чому щонайменше за місяць до фіналу конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), до якого були допущені 48 кандидатів, саме Вадима Мельника називали наперед визначеним переможцем, він відповів, що йому про це «невідомо».

«Десь називалось, напевно, в якихось телеграм-каналах, і інша інформація була в соцмережах, яким я, чесно кажучи, не довіряю. І я не міг бути наперед визначеним переможцем жодним чином. Я маю досвід в галузі, як практичної діяльності, так і теоретичної моєї роботи – щодо забезпечення економічної безпеки держави. Можливо, хтось на цьому щось пов’язував, але це жодним чином не стосується того, що наперед хтось знав, що я виграю конкурс», – прокоментував Мельник.

На уточнення, чи відвідував він Офіс президента до свого призначення головою БЕБ, Мельник сказав, що «до призначення давно не був, не раніше чим, напевно, за місяць до конкурсу».

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи зустрічався з заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим та чи обговорював з ним або з іншими посадовцями своє призначення, Мельник підкреслив: «Ні, я конкретно не заходжу до когось. Я заходжу на наради, на які викликають. Я навіть не знаю, де у всіх кабінети. В мене така позиція – я заходжу, працюю і їду далі на роботу працювати. Я не гаю свій час».

Наприкінці липня цього року «Економічна правда» опублікувала статтю, в якій співрозмовники видання називали Мельника «найвірогіднішим переможцем». За день до фіналу конкурсу інтернет-видання «Хвиля» з посиланням на свої джерела повідомило, що «БЕБ очолить Вадим Мельник». Про те, що у конкурсі переможе саме Мельник, за день до його призначення повідомляв також журналіст, головред сайту «Цензор нет» Юрій Бутусов. Про наперед визначеного переможця заявляв і кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Данилюк, якого не допустили до участі в конкурсі.

20 серпня 2021 року уряд офіційно призначив колишнього голову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Головою конкурсної комісії був Тимофій Милованов, радник керівника Офісу президента України. Членом цієї комісії була заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко, а серед членів комісії були три міністри Кабінету міністрів України і голова Служби зовнішньої розвідки України.

У коментарі «Схемам» радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спростував заяву Данилюка і повідомив: «Від початку проведення конкурсної процедури єдино можливою позицією з цього питання було те, що Офіс президента готовий був співпрацювати з будь-яким кандидатом на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України, який був би обраний в рамках конкурсної процедури та з повним дотриманням вимог законодавства».