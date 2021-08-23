Уряд затвердив призначення Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки

Уряд офіційно призначив колишнього голову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів від 20 серпня 2021 року № 977-р.

«Призначити Мельника Вадима Івановича Директором Бюро економічної безпеки України строком на п’ять років», – ідеться в документі.

Попереднім розпорядженням (№ 976-р) Мельника звільнено з посади голови Державної фіскальної служби (ДФС).

Вадимові Мельнику 49 років, він був на різних посадах у Податковій міліції 14 років, після чого очолював головне слідче управління фінансових розслідувань ДФС, а згодом – і все податкове відомство.

Бюро економічної безпеки запрацює 25 вересня, наступного дня Державна фіскальна служба припинить своє існування. Про це сам Мельник оголосив наприкінці травня.

На початку серпня юридична компанія «Міллер» повідомляла, що колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк намагатиметься через суд зупинити конкурс на посаду голови Бюро економічної безпеки. Згідно з позицією адвокатів, причиною стало відсторонення Данилюка від участі в конкурсі, що вони розцінюють як порушення процедури.

Раніше голова конкурсної комісії з відбору очільника БЕБ Тимофій Милованов повідомив, що Данилюка не допустили до конкурсу, тому що він не погодив свій диплом зі Сполучених Штатів вдіповідно до вимог українського законодавства.

Сам Данилюк вважає своє відсторонення незаконним і політично вмотивованим.