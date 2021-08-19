Прокуратура і ДФС повідомили про обшуки на двох комунальних підприємствах Києва

Київська міська прокуратура і Державна фіскальна служба повідомляють про обшуки на комунальних підприємства «Інформатика» і «Київміськсвітло».

Обшуки відбуваються в службових приміщеннях підприємств, за адресами розташування офісних приміщень підрядних організацій, «які налагодили схему привласнення коштів, призначених для облаштування вуличного освітлення», а такожа за адресами фактичних місць проживання службових осіб КП і співробітників комерційних структур, йдеться в повідомленні.

Це не перші обшуки в комунальних підприємствах Києва і структурних департаментах КМДА за останній час. Напередодні пройшли обшуки у департаменті освіти КМДА, перед тим обшукували департамент транспортної інфраструктури КМДА, комунальне підприємство «Київавтодор».

18 серпня після низки обшуків у комунальних підприємствах Києва і департаментах КМДА політична партія «Удар» опублікувала заяву, в якій заявила про політичний тиск на Віталія Кличка.

В Офісі президента відкинули цю заяву.