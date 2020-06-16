Україна досягла значного прогресу у покращенні фіскальної прозорості – звіт Держдепу США

Україна все ще не відповідає мінімальним стандартам бюджетної прозорості, але досягла значного прогресу на шляху до прозорого і підзвітного бюджетування, завершивши перехід на міжнародні стандарти звітності. Про це йдеться у звіті Державного департаменту США з Фіскальної прозорості, оприлюдненому 15 червня.

В звіті, який оцінює наскільки уряди у світі надають доступ громадськості до повних і достовірних бюджетних документів та ліцензій на видобуток корисних копалин, зауважується, що 76 з 141 урядів у світі відповідали мінімальним вимогам фіскальної прозорості. Чотирнадцять з 65 урядів, які не відповідали цим вимогам, досягли значного прогресу.

В 2019 році уряд України надав громадськості широкий та легкий доступ до даних бюджету та боргових зобов‘язань, включаючи онлайн, йдеться у звіті.

Фіскальна прозорість спонукає до підзвітності уряду

Серед факторів, які могли б ще більше покращити прозорість бюджету в Україні, у звіті відзначили проведення незалежного аудиту позабюджетних рахунків, видання та впровадження сучасного нормативного акта щодо контрактів з видобутку корисних копалин.

Фіскальна прозорість спонукає до більшої підзвітності уряду, надаючи громадянам доступ до бюджетів, допомагаючи краще поінформувати громадську дискусію, йдеться у заяві Держдепу з нагоди видання звіту.