Міжнародний кримінальний суд «глибоко засмучений» через санкції Трампа проти його співробітників

Міжнародний кримінальний суд «глибоко засмучений» через рішення президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти співробітників суду, які розслідують дії американських військових через можливі воєнні злочини в Афганістані.

Суд у нідерландській Гаазі назвав крок Трампа «неприйнятною спробою втрутитися у верховенство права та судові процедури» і нападом на інтереси жертв звірств, для яких суд – остання надія на справедливість.

Указ Трампа, зокрема, передбачає економічні санкції щодо тих співробітників МКС, які «безпосередньо причетні до будь-яких зусиль з проведення розслідувань і судових процесів щодо американських військовослужбовців без згоди США».

Держсекретар Майк Помпео заявив, що Вашингтон не допустить загроз для США з боку суду, діяльність якого він вважає вкрай політизованою.

Очільник Мін’юсту Вільям Барр, у свою чергу, звинуватив «іноземні держави на кшталт Росії» в маніпулюванні судом в Гаазі на догоду «власному порядку денному».

Сполучені Штати входять в десятки країн, які не є учасниками Римського договору, який заснував МКС в 2002 році для судового переслідування за воєнні злочини, злочини проти людяності і геноцид в районах, де злочинці інакше не могли б постати перед правосуддям.

У листопаді 2017 року прокурор МКС Фату Бенсуда попросила суддів розпочати розслідування ймовірних воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних в Афганістані з травня 2003 року.

У квітні 2019-го Палата з розгляду попередніх проваджень суду відхилила розслідування як таке, що не відповідатиме «інтересам правосуддя», вказавши, що воно, найімовірніше, провалиться через відсутність співпраці.

Черезе рік Апеляційна палата МКС постановила, що розслідування може бути продовжене. Це рішення держсекретар США Майк Помпео назвав «безрозсудливим».

Афганістан є підписантом Римського договіру. При цьому влада країни висловилися проти розслідування Міжнародного кримінального суду.

Сили США та інші іноземні війська увійшли в Афганістан після терактів у Сполучених Штатах 11 вересня 2001 року. У лютому 2020 року Вашингтон підписав угоду з бойовиками-талібами, які ведуть збройну боротьбу з урядом в Кабулі. США зобов’язалися вивести свої війська в обмін на гарантії безпеки, прагнучи прокласти шлях до переговорів між ворогуючими сторонами в Афганістані.