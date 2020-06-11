Трамп схвалив санкції щодо членів Міжнародного кримінального суду

Президент США Дональд Трамп підписав указ про економічні санкції і обмеження на поїздки для співробітників Міжнародного кримінального суду (МКС), які безпосередньо беруть участь в розслідуванні військових дій США і щодо співробітників розвідки у справі про можливі воєнні злочини в Афганістані.

Указ Трампа, зокрема, передбачає економічні санкції щодо тих співробітників МКС, які «безпосередньо причетні до будь-яких зусиль з проведення розслідувань і судових процесів щодо американських військовослужбовців без згоди США». Також передбачено розширення візових обмежень не лише щодо цих співробітників суду, але і для їхніх родичів.

Після того як Трамп підписав розпорядження 11 червня, держсекретар Майк Помпео заявив, що Вашингтон не допустить загроз для США з боку суду, діяльність якого він вважає вкрай політизованою.

Очільник Мін’юсту Вільям Барр, у свою чергу, звинуватив «іноземні держави, такі як Росія», в тому, що вони маніпулюють судом в Гаазі, «переслідуючи власний порядок денний».

Сполучені Штати входять в десятки країн, які не є учасниками Римського договору, який заснував МКС в 2002 році для судового переслідування за воєнні злочини, злочини проти людяності і геноцид в районах, де злочинці інакше не могли б постати перед правосуддям.

У заяві Білого дому йдеться: «Попри неодноразові заклики Сполучених Штатів і наших союзників до реформ, Міжнародний кримінальний суд не вжив жодних дій з реформування і продовжує проводити політично мотивовані розслідування проти нас і наших союзників, включаючи Ізраїль».

Адміністрація Трампа торік вже запроваджувала обмеження на поїздки та інші санкції проти співробітників Міжнародного кримінального суду.

У листопаді 2017 року прокурор МКС Фату Бенсуда попросила суддів розпочати розслідування ймовірних воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних в Афганістані з травня 2003 року.

Але в квітні 2019-го Палата з розгляду попередніх проваджень суду відхилила розслідування як таке, що не відповідатиме «інтересам правосуддя», вказавши, що воно, найімовірніше, провалиться через відсутність співпраці.

У березні цього року Апеляційна палата МКС постановила, що розслідування може бути продовжене. Це ріщення держсекретар США Майк Помпео назвав «безрозсудливим».

Афганістан є підписантом Римського договіру, але влада раніше висловилися проти вказаного розслідування в МКС.

Сили США та інші іноземні війська увійшли в Афганістан після терактів у Сполучених Штатах 11 вересня 2001 року. У лютому цього року Вашингтон підписав угоду з бойовиками-талібами, які ведуть збройну боротьбу з урядом в Кабулі. В цій угоді США зобов’язалися вивести всі війська США в обмін на гарантії безпеки, прагнучи прокласти шлях до переговорів між ворогуючими сторонами в Афганістані.