Бюро економічної безпеки запрацює 25 вересня – голова ДФС

Бюро економічної безпеки запрацює 25 вересня, наступного дня Державна фіскальна служба припинить своє існування. Про це заявив на брифінгу голова ДФС Вадим Мельник.

«25 вересня БЕБ повинне запрацювати. І на наступний день Державна фіскальна служба припиняє виконання всіх своїх функцій, вже зараз триває процедура ліквідації. Вже зараз ми проводимо аудит майна, всіх засобів, які будуть передаватися в Бюро економічної безпеки», – сказав Мельник.

Він підтвердив, що подаватиме свою кандидатуру на посаду директора БЕБ.

Раніше президент України Володимир Зеленський призначив трьох представників Ради національної безпеки і оборони в комісії, яка обиратиме директора Бюро економічної безпеки.

28 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки, яке займатиметься злочинами у сфері економіки.

12 травня Кабінет міністрів України ухвалив проєкт постанови про створення Бюро економічної безпеки.

Директора відомства обирають три особи, визначені Радою національної безпеки і оборони України, дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування; одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності.