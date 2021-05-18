Зеленський призначив представників РНБО, які обиратимуть директора Бюро економічної безпеки України

Президент України Володимир Зеленський призначив трьох представників Ради національної безпеки і оборони в комісії, яка обиратиме директора Бюро економічної безпеки.

Членами комісії стануть:

директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко;

радник керівника Офісу ппрезидента України поза штатом, виконувач обов’язків генерального директора державного підприємства «Національний фонд інвестицій України» Тимофій Милованов;

заступниця керівника Офісу президента України Юлія Свириденко.

28 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки, яке займатиметься злочинами у сфері економіки.

12 травня Кабінет міністрів України ухвалив проєкт постанови про створення Бюро економічної безпеки.

Директора відомства обирають три особи, визначені Радою національної безпеки і оборони України, дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування; одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності.