Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
18 травня 2021, Київ 22:30
Новини | Політика

Зеленський призначив представників РНБО, які обиратимуть директора Бюро економічної безпеки України

Президент призначив трьох представників РНБО в комісії, яка обиратиме директора Бюро економічної безпеки

Президент України Володимир Зеленський призначив трьох представників Ради національної безпеки і оборони в комісії, яка обиратиме директора Бюро економічної безпеки.

Членами комісії стануть:

  • директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко;
  • радник керівника Офісу ппрезидента України поза штатом, виконувач обов’язків генерального директора державного підприємства «Національний фонд інвестицій України» Тимофій Милованов;
  • заступниця керівника Офісу президента України Юлія Свириденко.

28 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки, яке займатиметься злочинами у сфері економіки.

12 травня Кабінет міністрів України ухвалив проєкт постанови про створення Бюро економічної безпеки.

Директора відомства обирають три особи, визначені Радою національної безпеки і оборони України, дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування; одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG