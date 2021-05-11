Уряд не розпочинав з МВФ переговори про нову програму, «триває чинна» – Шмигаль

Український уряд не розпочинав із Міжнародним валютним фондом переговори про нову програму співпраці, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «РБК-Україна», оприлюдненому 11 травня.

«У нас поки що триває чинна програма, фактично у нас попереду два транші», – сказав голова уряду, наголосивши, що «ми працюємо з МВФ майже в щотижневому режимі».

За словами Шмигаля, після ухвалення законів про НАБУ, НАЗК, Вищу раду правосуддя та щодо земельної реформи «ми виходимо на перемовини щодо тексту меморандуму на продовження співпраці і отримання траншу».

«Інші питання технічні по типу макропоказників на 2022–2023 роки, бюджетна декларація. Ще було питання реформи СБУ в частині передачі повноважень щодо економічних злочинів до Бюро економічної безпеки. Закон про БЕБ прийнятий, закон про реформу СБУ ухвалений у першому читанні», – каже Шмигаль.

«Був ще один момент про розблокування великої приватизації – закон прийнято, велика приватизація розблокована… Ще був прийнятий закон щодо земельної реформи, зараз буде на розгляді ще один… Тобто щодо всіх законодавчих питань ми показали поступ і просунулися вперед», – вважає голова уряду.

У квітні радник президента з питань економіки Олег Устенко говорив, що Україна наближається до отримання коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ), і другий транш за чинною програмою співпраці може бути перерахований до вересня.

За словами чиновника, для отримання грошей ще треба ухвалити кілька рішень. «Законопроєкти… стосовно і реформування судової системи, і антикорупційної архітектури, вони зараз на розгляді в парламенті», – наголосив Устенко.

Міністр фінансів Сергій Марченко також у квітні заявляв в інтерв’ю LB.ua, що Україна згідно зі взятими зобов’язаннями з МВФ «звужує коло невирішених питань».

У лютому Міжнародний валютний фонд завершив дискусії з представниками української влади. За підсумками візиту місії МВФ до України сторони не змогли досягти угоди про новий транш, оскільки Україні «потрібен більший прогрес».