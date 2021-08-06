Данилюк оскаржує в суді своє відсторонення від конкурсу на голову БЕБ – адвокати

Екссекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк намагатиметься через суд зупинити конкурс на посаду голови Бюро економічної безпеки. Про це повідомила юридична компанія «Міллер», яка представляє інтереси Данилюка.

Згідно з позицією адвокатів, причиною стало відсторонення Данилюка від участі в конкурсі, що вони розцінюють як порушення процедури.

«Сьогодні адвокати «Міллер» звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва із заявою про забезпечення позову. Наша вимога — визнати протиправними дій Комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Бюро економічної безпеки України», – йдеться в повідомленні.

Для забезпечення позову адвокати просять суд заборонити подальші етапи конкурсу і протягом двох днів від 5 серпня винести відповідну ухвалу.

Позов у компанії обґрунтовують тим, що комісія не допустила Данилюка через відсутність підтвердження наявності в нього спеціальної освіти, хоча в переліку необхідних документів нібито немає такої вимоги.

«Вимога щодо наявності спеціальної освіти є тільки до особи, яка вже призначається на посаду директора Бюро, а не до кандидата», – йдеться в заяві.

Раніше голова конкурсної комісії з відбору очільника БЕБ Тимофій Милованов повідомив, що Данилюка не допустили до конкурсу, тому що він не погодив свій диплом зі Сполучених Штатів вдіповідно до вимог українського законодавства.

Сам Данилюк вважає своє відсторонення незаконним і політично вмотивованим.