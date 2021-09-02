Новий голова БЕБ придбав квартиру в елітному районі Одеси удвічі дешевше за ринкову вартість, – «Схеми»

Вадим Мельник, якого за результатами конкурсу Кабмін призначив головою новоствореного Бюро економічної безпеки, вказав у декларації, що у 2020 році придбав квартиру в елітному ЖК «19 перлина» у курортному районі Одеси за 1 мільйон 130 тисяч гривень. Це – щонайменше вдвічі дешевше ринкової вартості квартири такого метражу у цьому ЖК на дату покупки, повідомляють журналісти «Схем».

Це може свідчити про заниження офіційної вартості угоди задля зменшення суми сплати податків до бюджету, пояснюють експерти. Сам Мельник у коментарі «Схемам» заявив, що «все – прозоро», і що така вартість квартири підтверджена офіційною оцінкою.

Квартиру на 67,8 квадратних метри у ЖК «19 перлина» у курортному районі Одеси «Аркадія» Мельник придбав 23 квітня 2020 року. Журналісти віднайшли договір купівлі-продажу квартири, в якій вказана вартість угоди – 1 мільйон 129 тисяч 412 гривень. Таку ж вартість покупки новообраний голова БЕБ відобразив у декларації. Таким чином, вартість одного квадратного метра елітного житла складала близько 17 тисяч гривень або майже 615 доларів, згідно з офіційним курсом НБУ того дня.

При цьому, як встановили журналісти «Схем», ринкова ціна за один квадратний метр цієї квартири у той період була щонайменше вдвічі вищою і становила близько 1200-1300 доларів.

Вартість квадрату у цьому ЖК, вказана на сайті агентства нерухомості – офіційного партнера з продажу квартир компанії-забудовника Kadorr Group, – «від 1300 доларів». Приблизно такою ж вона була ще з моменту здачі будинку в експлуатацію: у 2017 році вартість квадратного метру житла тут вже становила від 1200 доларів. Це журналістам підтвердили у самого забудовника – в компанії Kadorr Group.

Продавець квартири – не публічна особа, працює у сфері IT. Журналісти зв’язались із ним, але чоловік не захотів відповідати на запитання, зокрема, про те, чи ціна, вказана у договорі купівлі-продажу – відповідає тій сумі, яку він насправді отримав від Мельника.

Заниження реальної вартості угоди при купівлі-продажу нерухомого майна – практика, яка призводить до заниження бази оподаткування, пояснюють експерти.

«Можливі випадки, коли йдуть на таке заниження. У цьому випадку прагнуть економії на зборах і податках, зменшення трансакційних витрат», – говорить керівник ГО «Асоціація професійних управляючих нерухомістю» Анатолій Топал.

«Ми прекрасно розуміємо, що часто передають за мільйон на папері, а по факту зверху доплачують ще решту суми, наприклад, іще два мільйони. Тому це може бути для того, щоб не сплачувати державі зайвий податок», – каже виконавчий директор ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик.

Так, з купівлі-продажу такої квартири в ЖК «19 перлина» в Одесі, якби вона відбулась за ринковою ціною, держава у вигляді різних податків та мита мала би отримати близько 192 000 гривень. Відповідно, якщо рахувати податки з вартості, яка вказана у офіційній угоді про купівлю-продаж квартири, власником якої став Мельник, то вони становили вдвічі менше – близько 96 тисяч гривень.

«Якщо ж Мельник провів по договору одну суму, а насправді сплатив ще частину додатково готівкою – то тут може постати питання про таке правопорушення, як недостовірне декларування, адже в такому разі він задекларував лише частину понесених витрат. Якщо сума незадекларованих витрат перевищує 500 прожиткових мінімумів (для 2021 року це 1 189 500 гривень) – це ознаки кримінального правопорушення», – додає юрист Миткалик.

Журналісти поспілкувались з новообраним головою Бюро економічної безпеки Вадимом Мельником. У коментарі «Схемам» він заявив, що вартість квартири у декларації відповідає тій, яку він сплатив за неї насправді. Додавши, що таку вартість квартири визначив сам продавець, і вона підтверджена офіційною оцінкою.

«Я сплатив ту суму коштів, які визначив продавець. Яка ціна була зазначена, ту ціну я заплатив. Я не дуже моніторив оголошення. Мене ціна не вразила, чи дешева вона, чи дорога – мене вона влаштувала. Мені підбирали цю квартиру ріелтори (агентство нерухомості)», – заявив новообраний голова БЕБ.

На запитання, як він може пояснити, чому продавець вирішив продати нерухомість за ціну, вдвічі меншу ніж її ринкова вартість, Мельник відповів: «От не готовий я вам сказати, чому. Я не вважаю цю ціну заниженою. Для мене це – немалі кошти – мільйон гривень».

Пригадати, скільки конкретно податків та мит було сплачено з цієї угоди, Вадим Мельник не зміг, однак наголосив, що вони «всі були сплачені», а сама ціна угоди «була визначена у відповідний законодавчо встановлений спосіб».

На момент придбання житла в Одесі Вадим Мельник працював викладачем Сумського державного університету. До цього Мельник здебільшого працював на державній службі. Зокрема, з 2000-го і до 2016 року – у системі податкових органів України. За президентства Віктора Януковича, був начальником слідчого управління кримінальних розслідувань Міністерства доходів та зборів, яке очолював Олександр Клименко.

Після нетривалого періоду – з грудня 2016 по жовтень 2020 року, коли Мельник працював поза держслужбою, займаючись викладацькою діяльністю, - у грудні 2020-го його призначили головою Державної фіскальної служби України.

Дружина Мельника володіє двома салонами краси в Ірпені на Київщині. Також родина, згідно з декларацією, має у власності ще одну квартиру в Києві на 159,4 м2, три квартири в Ірпені загальною площею 234,9 м2, нежитлові приміщення у Києві та Ірпені на 577,1 м2, квартиру в Туреччині на 75 м2, земельну ділянку у Сумській області та Ірпені, і позашляховик Range Rover 2014 року з причепом. Загальна вартість цього майна, яку вказав Мельник, сягає більше 7,5 мільйонів гривен. При цьому близько 3 мільйонів гривень готівкою та розміщені у банках залишаються на рахунках нового голови БЕБ та його дружини.

Офіційний указ про призначення голови ДФС Вадима Мельника головою нового державного органу – Бюро економічної безпеки – з’явився на сайті Кабінету міністрів 20 серпня 2021 року.

Він – один із трьох фіналістів, обраних конкурсною комісією. Двоє інших кандидатів на цей пост – член ради Нацбанку і радник міністра фінансів на громадських засадах Василь Горбаль та прокурор Офісу генерального прокурора Аттіла Ковчі.

Повідомлялось, що Бюро економічної безпеки (БЕБ) запрацює 25 вересня, наступного дня Державна фіскальна служба, яку нині очолює Мельник, припинить своє існування.