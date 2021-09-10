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Зе-наглядач за бізнесом | податкове минуле, курс на СНД та конкурс із порушеннями (СХЕМИ №304)

Зе-наглядач за бізнесом | податкове минуле, курс на СНД та конкурс із порушеннями (СХЕМИ №304)
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Зе-наглядач за бізнесом | податкове минуле, курс на СНД та конкурс із порушеннями (СХЕМИ №304)

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Невідомі факти про нового очільника Бюро економічної безпеки, обраного на конкурсі з численними порушеннями, результати якого називались заздалегідь

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Бюро економічної безпеки – новий орган, який займатиметься розслідуваннями економічних злочинів, перебравши ці функції у податкової міліції, СБУ та Нацполіції. Бюро ще не запрацювало, але вже чимало питань до конкурсу та до переможця, яким став донедавна голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник і якого задовго до фіналу називали майбутнім головою БЕБ, визначеним владою.

Журналісти «Схем» виявили порушення під час процедури проведення конкурсу і звернули увагу на податкове минуле нового голови Бюро економічної безпеки. Чому за часів керівництва Мельником ДФС (податкової міліції) підприємці більше скаржились на роботу цього органу, для чого у 2016-му він радив тримати курс на СНД і про що для нього клопотав ексголова ДФС Роман Насіров – у новому розслідуванні «Схем».

Тож чи зможе, зрештою, виправдати покладені на нього надії новий орган у боротьбі з економічною злочинністю, запуск якого – обіцяна командою Володимира Зеленського реформа податкової міліції?

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