«Схеми» виявили ймовірні порушення під час конкурсу на нового голову Бюро економічної безпеки

Журналісти «Схем» виявили низку фактів, які можуть свідчити про ймовірні порушення процедури під час проведення конкурсу з обрання директора Бюро економічної безпеки.

Зокрема, під час ключових співбесід фіналістів, які тривали майже протягом всього робочого дня 13 серпня, більша частина членів конкурсної комісії була підключена до засідання у режимі відеоконференції, але вони не з’являлися на екрані, не ставили запитань кандидатам та взагалі ніяк не виказували, що справді присутні по той бік екрану. Це ставить під сумнів наявність кворуму, необхідного для легітимності цього етапу конкурсу, йдеться у розслідуванні «Зе-наглядач за бізнесом» програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший).

Окрім того, спосіб розподілу голосів, методика складання рейтингів кандидатів не були повністю визначені заздалегідь. Частково ці правила визначали самі члени комісії у день вирішального голосування. Також один із членів комісії – міністр фінансів Сергій Марченко – міг мати конфлікт інтересів – через голосування за кандидата Вадима Мельника, з яким, як очільником ДФС, раніше підписав трудовий контракт, і якого потім призначили директором БЕБ.

За спостереженнями журналістів, члени конкурсної комісії з обрання директора БЕБ – а це міністр інфраструктури Олександр Кубраков, перший віцепрем’єр-міністр Олексій Любченко, заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко – не підтвердили свою присутність на початку засідання 13 серпня, в результаті якого була визначена трійка фіналістів і з яких пізніше прем’єр-міністр обрав Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

Всі вони були учасниками засідання в режимі відеоконференції, водночас на екрані були тільки їхні прізвища. На початку їх представив радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов, як голова конкурсної комісії, але вони не подали голосу і не з’явилися на екрані особисто.

Таким чином, свою участь на фінальному засіданні з обрання керівника БЕБ особисто засвідчили лише троє членів комісії. Крім Милованова, який під час відеоконференції був з увімкненою камерою та ставив запитання учасникам, у будівлі уряду (де проходили співбесіди з кандидатами) фізично були присутніми тільки двоє членів комісії.

Водночас, відповідно до регламенту комісії, засідання вважається повноважним за умов присутності щонайменше п’яти її членів. Кубраков, Любченко та Свириденко вперше показали свої обличчя вже після співбесід із 12 кандидатами. Але не ставили запитань учасникам конкурсу. За весь час багатогодинного засідання єдине уточнення до одного з претендентів мав голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

«Схеми» звернулися за роз’ясненнями до високопосадовців, чи були вони присутніми під час співбесід.

Член комісії – міністр фінансів Сергій Марченко – у коментарі журналістам сказав: «Щоб скласти думку про кандидатів, необов’язково бути на співбесіді. Можна просто подивитись їхні біографічні довідки і зрозуміти, хто і як, яка якість цих кандидатів».

На запитання, для чого тоді, на його думку, потрібен цей етап конкурсу, міністр відповів, що це «процедура, встановлена законом».

На думку тестолога, президента міжнародної громадської організації «Універсальна екзаменаційна мережа» (UENet) Сергія Мудрука, рішення про кандидатів мають ухвалювати «на основі іспитів, аналізу документів, інтерв'ю, тобто особистого спілкування членів комісії з кандидатами. Інакше у громадськості є підстави вважати, що це не повністю сформована думка, а під впливом якихось авторитетів, тобто, людина не незалежно голосує».

«Схеми» також виявили, що міністр фінансів міг мати потенційний конфлікт інтересів – через голосування за кандидата Вадима Мельника, з яким раніше підписував контракт на посаду керівника Державної фіскальної служби (Вадима Мельника призначили керівником ДФС наприкінці 2020-го року, без конкурсу, через епідемію коронавірусу – ред.).

На запитання журналістів, чому Сергій Марченко не інформував про це комісію і не брав самовідвід під час голосування, він відповів, що «в цьому ракурсі так це питання не розглядав».

Окремо журналісти з’ясували, що в день визначення трійки фіналістів деякі члени комісії не знали про спосіб голосування і підрахунку балів.

Пізніше, коли голова комісії Тимофій Милованов оголосив, що кожен член комісії може проголосувати не більше ніж за 5 кандидатів, знімальна група помітила, як секретарка комісії Галина Шевченко не дотрималася цієї норми, піднявши руку за шістьох кандидатів.

За словами виконавчого директора ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» Андрія Боровика, ці факти можуть поставити під сумнів весь конкурс: «Цей конкурс був радше, щоб показати гарну картинку, та й того не вийшло. Питання до конкурсу і його можливої легітимності, з’являються підстави для того, щоб звернутися до суду і оскаржувати його результати».

Колишній міністр фінансів та екссекретар РНБО Олександр Данилюк оскаржує своє відсторонення від конкурсу.

У серпні Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом іншого кандидата на посаду голови БЕБ Дениса Осмоловського – щодо проведеного тестування.

20 серпня 2021 року уряд офіційно призначив колишнього голову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

БЕБ є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності. Згідно зі змінами, які вносяться до Кримінального процесуального кодексу України, до підслідності БЕБ будуть належати, в тому числі, такі злочини, як ухилення від сплати податків, зборів, загальнообов’язкових внесків та страхувань, підробка документів та цінних державних паперів, шахрайство з податком на додану вартість та фінансовими ресурсами, а також незаконна приватизація державного чи комунального майна.

«Схеми» також повідомляли, що новий голова БЕБ Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси удвічі дешевше за ринкову вартість. Сам він у коментарі журналістам заявив, що «все – прозоро» і що така вартість квартири підтверджена офіційною оцінкою.