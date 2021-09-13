Новий голова БЕБ отримав «заслуженого юриста» за клопотанням Насірова

Вадим Мельник, обраний головою Бюро економічної безпеки, був нагороджений почесним званням «Заслуженого юриста» за рекомендацією Романа Насірова – на той момент голови Державної фіскальної служби, якому пізніше НАБУ оголосило підозру у зловживанні службовим становищем. Це з’ясували журналісти програми «Схеми» (проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА Перший) у розслідуванні «Зе-наглядач за бізнесом».

У 2016 році тодішній голова ДФС Роман Насіров звернувся із клопотанням до президента Петра Порошенка щодо присвоєння почесного звання «Заслужений юрист» Вадиму Мельнику – на той момент начальнику Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби.

У нагородному листі за підписом Насірова йшлося про «значний особистий внесок у розбудову правової держави, розвиток фіскальної служби, забезпечення виконання завдань щодо мобілізації коштів до бюджетів усіх рівнів».

На той момент голова ДФС також згадав у своєму клопотанні про направлення до суду під керівництвом Мельника низки кримінальних проваджень, відшкодування збитків та про захищену ним дисертацію.

У червні 2016 указом Порошенка Мельник отримав почесне звання «Заслуженого юриста».

20 серпня 2021 року уряд офіційно призначив колишнього голову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

БЕБ є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності. Згідно зі змінами, які вносяться до Кримінального процесуального кодексу України , до підслідності БЕБ будуть належати, в тому числі, такі злочини, як ухилення від сплати податків, зборів, загальнообов’язкових внесків та страхувань, підробка документів та цінних державних паперів, шахрайство з податком на додану вартість та фінансовими ресурсами, а також незаконна приватизація державного чи комунального майна.

Раніше «Схеми» повідомляли, що новий голова БЕБ придбав квартиру в елітному районі Одеси удвічі дешевше за ринкову вартість. Сам Мельник у коментарі журналістам заявив, що «все – прозоро» і що така вартість квартири підтверджена офіційною оцінкою.

За даними НАБУ, Роман Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015-2016 років ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Насіров і його захист ці звинувачення заперечують.

Справа наразі розглядається у Вищому антикорупційному суді.

В грудні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби України. Втім, фактично він на роботу не вийшов. У лютому 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв відмову Романа Насірова від позовних вимог про поновлення його на посаді голови Державної фіскальної служби – рішення Окружного адмінсуду визнали нечинним, а провадження закрили.