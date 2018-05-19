Порошенко підписав указ про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про остаточне припинення участі України у роботі статутних органів Співдружності незалежних держав (СНД). Про це глава держави повідомив під час виступу у Вінниці на урочистостях з нагоди Дня Європи, інформує його прес-служба.

«І сьогодні ми зробили все можливе, щоб перетнути рубікон, повертаючись до Європейського союзу. Сьогодні я підписав відповідний указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів СНД», – повідомив Петро Порошенко.

«Нам там немає більше що робити. Ми рухаємося разом в Європу», – наголосив глава держави.

Про те, що Україна припиняє участь у координаційних органах Співдружності незалежних держав, Петро Порошенко заявляв 2 травня. Тоді він заявив: «Ми будемо звертатися до парламенту щодо скасування угоди про участь України в координаційних органах СНД, яка була ратифікована парламентом, низки інших угод, які не мають більше сенсу для України».

Крім того, президент тоді доручив міністру закордонних справ Павлу Климкіну внести пропозиції про відкликання всіх українських представників з координаційних органів СНД, які перебувають у Мінську.

Україна не є державою-членом СНД (Співдружність незалежних держав – організація, яка складається з деяких колишніх радянських республік), має статус держави-засновниці та держави-учасниці СНД. Після того, як СНД усунулася від схвалення політичних рішень щодо анексії Криму, з квітня 2014 року співпраця України в рамках СНД зведена до мінімуму.

Навесні 2014 року після російської анексії Криму на частині Донбасу розпочався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.